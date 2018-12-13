رويترز: لا ضمانات فورية جديدة لبريطانيا في مسودة وثيقة للاتحاد الأوروبي

القاهرة-(مصراوي):

نقلت رويترز عن مصادر دبلوماسية، الخميس، قولها إن مسودة وثيقة للاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا يجري إعدادها لتقديمها إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تشمل فقط "احتمال أن ينظر التكتل في منح مزيد من الضمانات لبريطانيا بشأن الحدود بين ايرلندا وإقليم ايرلندا الشمالية".

وأضافت المصادر، بحسب رويترز، أنه بينما تذكر الوثيقة هذا الاحتمال فإنها لا تعرض فعليا أي ضمانات.

وأكّدت المصادر أن ايرلندا لا تزال تعارض مثل هذه الصياغة في مسودة الوثيقة التي تحتوي على ست فقرات إجمالا.

وأفادت المصادر بأن المسودة قد تتغير وفقًا لما ستطلبه ماي تحديدا من زعماء الدول الأعضاء الأخرى بالاتحاد عندما تلتقي بهم في بروكسل اليوم الخميس.

كانت ماي أعلنت تأجيل التصويت في مجلس العموم البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" والذي كان مُقررًا له يوم الثلاثاء الماضي. وأقرّت بأن غالبية مجلس العموم كانت ستُصوّت ضده لو تم عرضه للتصويت.

ووافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، في 25 نوفمبر الماضي، على مسودة اتفاق "بريكست".

وتعرّضت ماي، التي تولت رئاسة الوزراء بعد فترة وجيزة من التصويت على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016، للانتقاد من أعضاء في حزبها بسبب خطة الخروج التي تفاوضت بشأنها مع دول الاتحاد.

وبالأمس، نجت ماي من تصويت سحب الثقة منها كزعيمة لحزب المحافظين، بعد أن حصدت 200 صوتًا من نواب الحزب مقابل 117 صوتوا لصالح حجب الثقة عنها.