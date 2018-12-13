الكونغو الديموقراطية: حريق بلجنة انتخابية قبل 10 أيام من الاقتراع

كينشاسا- (أ ف ب):

ذكرت مصادر رسمية لوكالة فرانس برس أن حريقا اندلع في مستودع للجنة الانتخابية لجمهورية الكونغو الديموقراطية في كينشاسا ليل الأربعاء الخميس، قبل عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وقال رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة كورنيي نانجا إن "حريقا اندلع حوالي الساعة الثانية (01:00 بتوقيت جرينتش) في أحد المستودعات المركزية التي وضعت فيها معدات انتخابية لمدينة كينشاسا تحت الحراسة".

وظهرت سحابة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد من المكان عند الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش، حسبما ذكر صحافيون من وكالة فرانس برس.

وأوضح نانغا أن المعدات الانتخابية تشمل "أجهزة للتصويت" تثير جدلا كبيرا بعدما تبنتها اللجنة كوسيلة للاقتراع. ويرفض جزء من المعارضة هذه الأجهزة.

وأوضح رئيس اللجنة "نجري تقييما كاملا لنرى كيف يمكننا إجراء هذا التصويت في 23 ديسمبر على الرغم من هذا الحريق".

وأبلغ مستشار للرئيس جوزف كابيلا فرانس برس بحدوث الحريق متهما "الذين يرفضون الانتخابات" بالوقوف وراءه.

ووقع الحريق داخل مستودع كبير. وفجر الخميس كانت بعض عربات الإطفاء والحرس الرئاسي والشرطة يتمركزون أمام موقع الحريق في وسط كينشاسا.

وصرح شاهد عيان يدعى امي جايلور لفرانس برس "وقع حريق حوالي الساعة الواحدة في المستودع الرئيسي للجنة الانتخابية".

وأضاف الرجل الذي ارتدى قميصا يحمل صورة مرشح عن الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية "عندها اتصلنا بالسلطات المختصة التي جاءت للاطلاع على الوضع، وحى الآن لا نعرف السبب الحقيقي للحريق".

وتشهد الكونغو الديموقراطية في 23 ديسمبر انتخابات سيتم خلالها خصوصا اختيار رئيس خلفا لجوزف كابيلا الذي يتولى السلطة منذ 18 عاما.