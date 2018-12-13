مقتل 3 فلسطينيين بإطلاق نار إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس

رام الله- (د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية اليوم الخميس مقتل ثلاثة فلسطينيين بإطلاق نار إسرائيلي في ثلاث حوادث متفرقة في الضفة الغربية وشرق القدس.

وذكرت المصادر أن قوات إسرائيلية قتلت شابا (29 عاما) ليلة الأربعاء/الخميس بعد إطلاق الرصاص على مركبة كان يستقلها.

ونعت حركة "حماس" القتيل، ويدعى عمر البرغوثي، وقالت إنه منفذ عملية إطلاق نار وقعت مطلع الأسبوع الجاري في رام الله وأدت إلى إصابة سبعة إسرائيليين بجروح.

ولاحقا، تمكنت وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي فجر اليوم من قتل الشاب أشرف نعالوة في مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة نابلس.

وتتهم إسرائيل نعالوة بتنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة "بركان" في الضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي أدت إلى مقتل إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح.

وصباح اليوم أعلنت مصادر فلسطينية مقتل فلسطيني بإطلاق نار إسرائيلي في شارع الواد في البلدة القديمة في القدس.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الفلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قبل أن يتم إطلاق النار عليه. وكرت تقارير إسرائيلية أن عملية الطعن أسفرت عن إصابة عنصرين من حرس الحدود الإسرائيلي.