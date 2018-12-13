وسائل إعلام صينية: مواطن كندي ثان قيد التحقيق في الصين

بكين - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن المواطن الكندي مايكل سبافور يخضع لتحقيق من قبل جهاز أمن الدولة في مدينة داندونج شمال شرقي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "تشاينا نيوز سيرفس" أن شبهات تحوم حول سبافور فيما يتعلق بـ "الانخراط في أنشطة تُعرّض الأمن الوطني للصين للخطر".

وسبافور هو ثاني مواطن كندي يعتقد أنه اختفى في الصين هذا الأسبوع، بعد اعتقال الخبير بمؤسسة بحثية ، مايكل كوفرينج، يوم الاثنين.