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وسائل إعلام صينية: مواطن كندي ثان قيد التحقيق في الصين

07:47 ص الخميس 13 ديسمبر 2018
وسائل إعلام صينية: مواطن كندي ثان قيد التحقيق في الصين

الشرطة الصينية

بكين - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن المواطن الكندي مايكل سبافور يخضع لتحقيق من قبل جهاز أمن الدولة في مدينة داندونج شمال شرقي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "تشاينا نيوز سيرفس" أن شبهات تحوم حول سبافور فيما يتعلق بـ "الانخراط في أنشطة تُعرّض الأمن الوطني للصين للخطر".

وسبافور هو ثاني مواطن كندي يعتقد أنه اختفى في الصين هذا الأسبوع، بعد اعتقال الخبير بمؤسسة بحثية ، مايكل كوفرينج، يوم الاثنين.

وسائل إعلام صينية بكين الصين كندا

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