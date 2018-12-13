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مبعوث الرئيس الفرنسي بشأن سورية في القاهرة لبحث آخر التطورات

02:04 ص الخميس 13 ديسمبر 2018
مبعوث الرئيس الفرنسي بشأن سورية في القاهرة لبحث آخر التطورات

مطار القاهرة الدولي

القاهرة - (د ب أ):

وصل إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس فرانسوا سينيمو المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة السورية.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الفرنسي خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم وزير الخارجية سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لاستعراض التطورات على الساحة السورية على ضوء الجهود الدولية بشأن التوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يضمن وحدة واستقرار الأراضي السورية.

وهذه هي الزيارة الأولى لسينيمو لمصر منذ أن أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرارا بتعيينه في أغسطس الماضي مبعوثا شخصيا جديدا له إلى سورية حيث كان يعمل سفيرا لفرنسا لدى إيران.

فرانسوا سينيمو الرئيس الفرنسي سامح شكري سوريا
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