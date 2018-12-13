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استشهاد شاب فلسطيني بعد اختطافه على يد قوة إسرائيلية خاصة في رام الله

01:04 ص الخميس 13 ديسمبر 2018
استشهاد شاب فلسطيني بعد اختطافه على يد قوة إسرائيلية خاصة في رام الله

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رام الله - (أ ش أ):

استشهد الشاب الفلسطيني صالح عمر صالح البرغوثي (29 عاما)، مساء اليوم الأربعاء، بعد أن أعدمته قوات خاصة إسرائيلية بالقرب من بلدة سردا شمال رام الله.

ووفقا لشهود العيان، فإن "مستعربين" يستقلون مركبة تجارية قديمة ترجلوا من مركبتهم، بعد أن أغلقوا الطريق على المركبة العمومية، وأطلقوا النار صوب المركبة التي كانت تمر من شارع سردا، قبل أن يختطفوا سائقها مصابا.

وأكد الشهود أن المركبة العمومية بقيت في منتصف الشارع، فقام الشاب وعد البرغوثي بمحاولة إبعاد المركبة من منتصف الشارع لإتاحة المجال للسيارات بالمرور، فقام جنود الاحتلال باعتقال وعد البرغوثي ومصادرة المركبة العمومية.

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استشهاد شاب فلسطيني اختطاف إسرائيل رام الله

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