أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

العالم في صور: تيريزا ماي تنجى في تصويت "المحافظين".. وكوهين ينتظر عقوبة 3 سنوات بالسجن

02:00 ص الخميس 13 ديسمبر 2018
العالم في صور: تيريزا ماي تنجى في تصويت "المحافظين".. وكوهين ينتظر عقوبة 3 سنوات بالسجن

تشيع قتلى ستراسبورج

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاربعاء، من نجاة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في تصويت نواب حزب المحافظين، وقضاء محكمة أمريكية بالسجن 3 سنوات على المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشييع الناس في فرنسا قتلاهم في الحادث الإرهابي الذي ضربهم الثلاثاء.

كوريا الشمالية الإرهاب ستيفن منوشين مايكل كوهين تيريزا ماي

الخبر التالى:

استشهاد شاب فلسطيني بعد اختطافه على يد قوة إسرائيلية خاصة في رام الله
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان