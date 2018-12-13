العالم في صور: تيريزا ماي تنجى في تصويت "المحافظين".. وكوهين ينتظر عقوبة 3 سنوات بالسجن

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاربعاء، من نجاة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في تصويت نواب حزب المحافظين، وقضاء محكمة أمريكية بالسجن 3 سنوات على المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشييع الناس في فرنسا قتلاهم في الحادث الإرهابي الذي ضربهم الثلاثاء.