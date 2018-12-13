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حول العالم في 24 ساعة: رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تنجو من اقتراع بسحب الثقة

01:00 ص الخميس 13 ديسمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تنجو من اقتراع بسحب الثقة

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

كتب – مصراوي:

شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها نجاة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، من تصويت سحب الثقة منها كزعيمة لحزب المحافظين، فيما صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، لصالح دعم قرار ينهي المساعدات العسكرية الأمريكية للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن.

تيريزا ماي بريطانيا مجلس الشيوخ الأمريكي المساعدات العسكرية السعودية اليمن

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