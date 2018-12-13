أهم التصريحات في 24 ساعة: محمد بن سلمان زعيم متمكن من السلطة
القاهرة – مصراوي
واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووصفه بالزعيم المتمكن، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السعودية بالفعل دفعت ثمن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدستور هو ضمان الحفاظ على سيادة روسيا.
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