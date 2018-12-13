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أهم التصريحات في 24 ساعة: محمد بن سلمان زعيم متمكن من السلطة

12:30 ص الخميس 13 ديسمبر 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: محمد بن سلمان زعيم متمكن من السلطة

ترامب و محمد بن سلمان

القاهرة – مصراوي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووصفه بالزعيم المتمكن، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن السعودية بالفعل دفعت ثمن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الدستور هو ضمان الحفاظ على سيادة روسيا.

محمد بن سلمان دونالد ترامب ولي العهد السعودي جمال خاشقجي فلاديمير بوتين روسيا

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