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مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم قرارا لإنهاء الدعم العسكري للتحالف في اليمن

11:37 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
مجلس الشيوخ الأمريكي يدعم قرارا لإنهاء الدعم العسكري للتحالف في اليمن

مجلس الشيوخ الأمريكي

مصراوي - وكالات

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، لصالح دعم قرار ينهي المساعدات العسكرية الأمريكية للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن.

وبحسب وكالة رويترز، فإن هذا التصويت يمهد لنقاش حول القرار قبل التصويت عليه في المجلس.

كانت الإدارة الأمريكية طالبت مجلس الشيوخ بدعم استمرار المساعدات الأمريكية للتحالف في اليمن، العسكرية للتحالف، لكن انضمام عدد كبير من الأعضاء الجمهوريين إلى الديمقراطيين، في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ضمن منح الإجراء الستين صوتا اللازمة لكي يتم مناقشته قبل طرحه للتصويت.

مجلس الشيوخ الأمريكي دعم عسكري اليمن مساعدات عسكرية السعودية

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