فرنسا تعزز قوة مكافحة الإرهاب بعد هجوم ستراسبورج

باريس - (د ب أ)

أعلن رئيس وزراء فرنسا ادوارد فيليب اليوم الأربعاء أن بلاده بصدد تعزيز قوات الأمن فى مختلف أنحاء البلاد غداة حادث إطلاق النار فى أحد أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) بمدينة ستراسبورج، وذلك بإضافة نحو 1300 جندى لقوة مكافحة الإرهاب (أوبيراسيون سينتينيلى).

وهذه القوة عبارة عن وحدة تم تشكيلها في أعقاب هجوم لإسلاميين استهدف مقر مجلة شارلي إبدو الساخرة فى كانون ثان/ يناير عام 2015.وتضم القوة ما يصل إلى ألف جندى.