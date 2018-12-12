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موسكو تحتج على الحبس الانفرادي لمواطنة روسية معتقلة في أمريكا

10:14 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
موسكو تحتج على الحبس الانفرادي لمواطنة روسية معتقلة في أمريكا

أرشيفية

موسكو - (أ ش أ)

قالت السفارة الروسية في واشنطن ، اليوم الأربعاء، إن عزل المواطنة الروسية ماريا بوتينا المعتقلة في الولايات المتحدة سيكون له تأثير سلبي على صحتها.

وأشارت السفارة الروسية في بيان بعد زيارة العديد من الدبلوماسيين الروس لبوتينا في السجن - حسب وكالة أنباء "تاس"- إلى أن نظام الفصل الإداري مازال يتم تطبيقه ضد المواطنة الروسية.

وأضافت السفارة أن عزل بوتينا، المدانة في اتهامات بالتجسس، 22 ساعة يوميا له تأثير سلبي على صحتها، مطالبة من سلطات السجن أن يتم نقل بوتينا إلى سجن بظروف إنسانية.

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Asha
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