اتصال هاتفي بين ولي العهد السعودي وأمين عام الأمم المتحدة

القاهرة - مصراوي

تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الأربعاء، اتصالا هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تطرق لمستجدات الأوضاع في اليمن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بحث الطرفان المستجدات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد ولي العهد خلال الاتصال دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في السويد.

وكانت قناة سكاي نيوز عربية نقلت أن وفد الحكومة اليمنية برئاسة عبدربه منصور هادي توصل إلى اتفاق مع الحوثيين على استئناف تصدير النفط والغاز، وذلك خلال اجتماعات في السويد.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر خاصة بها أن طرفي الحرب في اليمن اتفقا، الأربعاء، على إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

ولايزال طرفا النزاع في اليمن يبحثان اقتراحا من الأمم المتحدة بشأن مدينة الحديدة المتنازع عليها والتي تضم ميناء يمثل شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة.