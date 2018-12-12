جيش الاحتلال يقتل فلسطينيًا بزعم تنفيذ عملية إطلاق النار على مستوطنين

كتب – مصراوي:

استشهد فلسطينيًا بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه شمال مدينة رام الله، بالضفة الغربية، مساء الاربعاء، بزعم تنفيذ عملية إطلاق الرصاص الذي وقع يوم الأحد الماضي، على مجموعة من المستوطنين.

وانطلقت قوات من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للاحتلال، تعمل تحت إشراف شرطة الحدود، إلى قرية سردا الفلسطينية مساء الأربعاء.

وزعمت تقارير فلسطينية أن المشتبه به هو صلاح عمر البرغوثي 29 عامًا، الذي ينحدر من قرية كوبر الواقعة شمال غربي رام الله.

وكانت أجهزة الانقاذ التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أعلنت منذ أيام، إصابة 6 مستوطنين بجروح في إطلاق نار، بالضفة الغربية، قرب العاصمة الفلسطينية رام الله.

وبحسب صحيفة "هارتس" العبرية، أصيبت امرأة بجروح خطيرة في الجزء العلوي من جسمها، وتم نقلها إلى مستشفى جامعة هداسا، عين كارم، في القدس.

وأضافت أنه جرى نقل الخمسة الآخرين إلى مستشفيات مختلفة، بما في ذلك شاب يبلغ 21 عامًا، أصيب في إحدى أطرافه.

وقالت خدمات الإنقاذ إن إطلاق النار استهدف مجموعة من ستة أشخاص كانوا يقعون بالقرب من مدخل المستوطنة.

وكان المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعلن منذ أيام، اعتقال أحد المشتبه بهم في الهجوم بإطلاق النار على نقطة تفتيش غيلبوا التي وقعت في نوفمبر.