اليمن.. اتفاق بين الحكومة والحوثيين على استئناف تصدير النفط والغاز

القاهرة - مصراوي

نقلت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل أن الحكومة اليمنية برئاسة عبدربه منصور هادي توصلت إلى اتفاق مع الحوثيين على استئناف تصدير النفط والغاز، وذلك خلال اجتماعات في السويد.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر خاصة بها أن طرفي الحرب في اليمن اتفقا، الأربعاء، على إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

ولايزال طرفي النزاع في اليمن يبحثان اقتراحا من الأمم المتحدة بشأن مدينة الحديدة المتنازع عليها والتي تضم ميناء يمثل شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون المجاعة.

وقال معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني للصحفيين في مقر الحكومة بميناء عدن بجنوب البلاد، إن الوقت ربما لن يكفي للتوصل إلى اتفاق كامل بشأن الحديدة إذ أن المحادثات، وهي الأولى منذ ما يزيد على عامين، ستنتهي يوم الخميس.

وقال مصدران مطلعان لرويترز على المحادثات إن الطرفين اتفقا على أن تهبط الرحلات الدولية في مطار تسيطر عليه الحكومة للتفتيش قبل أن تدخل صنعاء أو تخرج منها.

وأضاف المصدران أن الطرفين لم يتفقا بعد على ما إذا كانت عمليات التفتيش ستجرى في مطار عدن أم مطار سيئون.

ويسيطر تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، على المجال الجوي في اليمن.

وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم شهدت تصعيدا مع إعلان الحوثيين سيطرتهم على العاصمة صنعاء، ليتدخل التحالف بقيادة السعودية في عان 2015 بهدف إعادة الحكومة المعترف بها دوليا برئاسة هادي.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء الحرب، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.

وتوصّل طرفا النزاع خلال المحادثات إلى اتفاق لتبادل الاسرى، وتبادلا أسماء نحو 15 ألف أسير، على أن يبدأ التنفيذ خلال أيام.