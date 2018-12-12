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التحالف العربي باليمن: إصدار 198 تصريح مساعدات للحديدة خلال 72 ساعة

08:55 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
التحالف العربي باليمن: إصدار 198 تصريح مساعدات للحديدة خلال 72 ساعة

قوافل مساعدات لليمن - صورة ارشيفية

صنعاء - (أ ش أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن إصدار 198 تصريحًا خلال الـ72 ساعة الماضية لقوافل وسفن وطائرات متجهة إلى الحديدة.

وأصدر التحالف، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث" اليوم الأربعاء، 14 تصريحًا بحريًا، و24 تصريحا جويًا، و8 تصاريح برية، و152 تصريحًا لحماية القوافل، حيث تحمل السفن المصرح لها والمتوجهة لميناء الحديدة والصليف مشتقات نفطية ومواد غذائية.

وأكد التحالف أن "ميليشيات الحوثي تؤثر على الحياة المعيشية للشعب اليمني بتعمدها تأخير دخول السفن لميناء الحديدة والصليف.

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صنعاء التحالف العربي تحالف دعم الشرعية اليمن

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