الأسد ينتهي من مباحثات تشكيل لجنة دستورية مع وفد روسي

كتب – مصراوي:

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الوفد الروسي المشترك بين الوزارات بحث مع الرئيس السوري بشار الأسد، بدء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية.

وأكدت في بيان لها اليوم، أن الوفد ناقش أيضًا تطورات الوضع في سوريا، وما حولها، لافتًا إلى أنه تم وضع اهتمام خاص لمهمة تشكيل وإطلاق عمل اللجنة الدستورية وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن أن روسيا جنبا إلى جنب مع شركائها متمسكة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية لوضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا، وإطلاق أعمالها في أسرع وقت موضحا أن مهمة تشكيل اللجنة الدستورية شديدة الدقة والحساسية وتتطلب صبرا كبيرا. بدوره وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مدى فعّالية اللجنة الدستورية في سوريا، أهم من موعد تشكيلها.