السجن 3 سنوات لمحامي ترامب السابق "كوهين"

القاهرة - مصراوي

قضت محكمة أمريكية، الأربعاء، بسجن مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمدة 3 سنوات بسبب مخالفات مالية والكذب على الكونجرس الأمريكي.

وذكرت وسائل محلية أمريكية أن المحكمة أدانت كوهين بتسهيل حصول امرأتين على أموال مقابل الصمت على مزاعمهما بإقامة علاقة مع الرئيس ترامب.

كما أدين كوهين بتهمة الكذب على الكونجرس في التحقيقات بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

ونقلت وكالة فرانس برس قول كوهين تزامنًا مع الجلسة: "وظيفتي كانت التغطية على أعمال الرئيس القذرة".

واعترف كوهين أمام المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي، روبرت مولر، خلال تحقيقات في نوفمبر الماضي بأنه أدلى ببيانات كاذبة أمام لجنة في الكونجرس حول خطط لبناء فندق يحمل اسم برج ترامب في موسكو.

كما قال مولر فى مذكرة له إن كوهين أدلى بمعلومات بشأن اتصالاته مع "مهتمين روس" خلال الحملة الانتخابية ومحاولات أخرى من روسيا للتواصل مع حملة ترامب.

وقال كوهين ذات يوم إنه سوف يفدي ترامب.ومع ذلك ، اختلف الاثنان هذا العام، حيث وصف ترامب كوهين بأنه "ضعيف"و"شخص لايتمتع بذكاء حاد"يكذب من أجل تفادي حكم بالسجن.