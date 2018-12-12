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ميركل تعلن أنها ستسعى إلى تمديد العقوبات على روسيا

06:50 م الأربعاء 12 ديسمبر 2018
ميركل تعلن أنها ستسعى إلى تمديد العقوبات على روسيا

انجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الأربعاء أنها ستسعى خلال القمة الأوروبية المقررة في بروكسل غدا الخميس وبعد غد الجمعة، إلى تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا، وذلك بسبب استمرار الصراع بين روسيا و أوكرانيا في بحر آزوف ومضيق كيرتش.

وفي جلسة برلمانية خاصة للرد على أسئلة النواب، قالت ميركل في معرض ردها على سؤال من نائب من حزب الخضر إنه ليس هناك خلاف بين بريطانيا وإسبانيا وألمانيا حول تضمين هذا الصراع في البيان الختامي للقمة.

كانت الصراع بين الجارتين قد تصاعد قبل أكثر من أسبوعين قبالة سواحل شبه جزيرة القرم عندما منعت قوات خفر السواحل الروسية ثلاث سفن أوكرانية من المرور عبر مضيق كيرتش إلى بحر آزوف.

وأضافت ميركل:" بطبيعة الحال، سنسمي الأشياء بأسمائها، وسنسعى أيضا من أجل تمديد العقوبات".

ورأت ميركل أن "المشكلة تكمن في أننا منزعجون من السلوك الروسي، وفي أنه لا يمكننا أن نقبل بالاستخدام الحالي لبحر آزوف (من قبل روسيا)".

وذكرت ميركل أن حكومتها حاولت توسيع نطاق مهمة منظمة الأمن والتعاون في أوكرانيا لتشمل مضيق كيرتش وبحر آزوف، لكن روسيا رفضت ذلك.

ولفتت ميركل إلى أن هناك محاولة لإتاحة الإمكانية لممثلين عن ألمانيا وفرنسا على الأقل لمتابعة ممرات السفن هناك، وذكرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبرها أنه ينبغي إتاحة حركة سفن معقولة في بحر آزوف، " لكننا بحاجة إلى أفعال".

انجيلا ميركل روسيا القمة الأوروبية فرض عقوبات بروكسل

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