بومبيو: إيران تملك أكبر ترسانة صواريخ باليستية في الشرق الأوسط

كتب – مصراوي:

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الحرس الثوري الإيراني يواصل تطوير قدراته الصاروخية مستغلًا الاتفاق النووي.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن إيران تواصل انتهاك القانون الدولي عبر تجاربها الصاروخية.

وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة لن تقبل بتطوير إيران صواريخ تهدد أمن المنطقة، لافتًا إلى أن لدى طهران أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط.

واستطرد أن طهران تواصل تزويد الحوثيين بالصواريخ الباليسيتية، قائلًا: "إذا لم نردع إيران فستكون هناك كارثة وسنعرض شعوبنا للخطر".

واستكمل وزير الخارجية الأمريكي، أن إيران تدعم الارهابيين في أفغانستان ولبنان والعراق، موضحًا أنها تواصل إثارة الصراعات في تلك المناطق.

وأكد أن الاتفاق النووي وفر لإيران غطاء لممارساتها التدميرية في المنطقة، لافتًا إلى أن أمن حلفاء الولايات المتحدة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة وله الأولوية.

نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن قائد كبير فى الحرس الثورى الإيرانى قوله الاثنين الماضي، إن بلاده لديها القدرة على تصنيع صواريخ باليستية بمدى أبعد.

ونسبت الوكالة إلى أمير على حاجى زادة قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثورى قوله إن المدى الحالى للصواريخ الإيرانية يبلغ ألفى كيلومتر فيما يقع العديد من "قواعد الأعداء" فى نطاق 800 كيلومتر.

وفى مايو انسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من اتفاق نووى دولى موقع مع إيران وأعاد فرض عقوبات عليها.