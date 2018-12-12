بومبيو يستبعد سياسة متشددة مع السعودية: دفعوا بالفعل ثمن مقتل خاشقجي

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن المملكة العربية السعودية دفعت بالفعل ثمن مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، حيث استبعد فكرة اتخاذ سياسة أكثر تشددا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال بومبيو "لقد دفع السعوديون بالفعل ثمن مقتل خاشقجي. هناك الأشخاص الذي ارتكبوا الجريمة بالفعل، والذين حملناهم المسؤولية" في إشارة إلى العقوبات الأمريكية على 17 مواطنا سعوديا تورطوا في الجريمة التي وقعت داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وصرح بومبيو لشبكة "فوكس نيوز" "إن أمريكا عازمة على مساءلة المتورطين في هذه (الجريمة)".

وأصر بومبيو على أن الأدلة في القضية لا يزال يتم جمعها، لكنه بدا وكأنه يقمع المناقشة بشأن ملاحقة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه أمر، أو على الأقل، كان يعرف بجريمة القتل.

وتابع بومبيو "المملكة العربية السعودية هي التي تحدد من الذي يدير البلاد".

وحاول بومبيو التحول إلى إيران، العدو اللدود للسعودية والولايات المتحدة.

وأكد أن "إيران تثير الاضطرابات في الشرق الأوسط" في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع السعودية لمواجهة هذا الوضع، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بضمان "حماية أمريكا".