السعودية تؤكد الاتفاق على أهمية إنشاء كيان "البحر الأحمر"

القاهرة - مصراوي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، أنه تم الاتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف التنسيق والتعاون ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأضافت الخارجية في بيان رسمي أن اجتماع قادم سيتم في القاهرة بحضور "كبار المسئولين" في تلك الدول، لمواصلة بحث كافة التفاصيل المتعلقة بالأمر.

والدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن هي السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر بمدينة الرياض، لبحث تفعيل التعاون المشترك بين تلك الدول.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى بحث التعاون وتعزيز التنسيق المشترك بين الدول الأفريقية والعربية المشاطئة للبحر الأحمر، باعتباره شريانا مائيا هاما في مجال التجارة والمواصلات الدولية، مشيرا إلى أن مصر كانت قد استضافت الاجتماع الأول للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر يومي ١١ و١٢ ديسمبر ٢٠١٧، وسوف تستضيف الاجتماع القادم لهذه الدول قريبا في القاهرة لاستكمال المناقشات.

وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون والتكامُل الاقتصادي بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، منوها بوجود العديد من فرص التعاون بين دول المنطقة، التي تتطلع مصر إلى استثمارها من أجل غدٍ أفضل لشعوب المنطقة