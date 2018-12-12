الاحتلال الإسرائيلي يسعى لبناء حي للسفارات في القدس

كتبت - منيرة مجدي:

ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن وزير الإسكان والتعمير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يؤاف غالانت، سيقوم بزيارة اليوم الأربعاء لمنطقة تلبيوت جنوب القدس المحتلة، وذلك لتخصيص 25 فدان من الأراضي في المدينة المقدسة من أجل بناء حي للسفارات المنقولة، وذلك استعدادا لاحتمال تدفق المزيد من السفارات.

وبحسب الصحيفة فحتى الأن تم نقل سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وجواتيمالا إلى القدس المحتلة، ولكن عدد من قادة دول العالم قد أعلنوا عن بحثهم لعملية نقل سفاراتهم، ومن بينهم أستراليا والبرازيل.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، قال غالانت "أنا مقتنع إن العديد من الدول الأخرى ستنقل سفارتها إلى القدس، لذلك أوعزت إلى وزارتي لوضع حلول ممكنه للسفارات التي سيتم نقلها في المستقبل بما في ذلك إمكانية بناء حي فريد للسفارات.

وبالإضافة إلى مباني سفارات الدول، تتضمن خطة وزير الإسكان في حكومة الاحتلال بناء منازل للعاملين بالسفارات في مكان قريب محاط بسور من أجل الحماية الأمنية، مع إمكانية الاستمتاع بمنظر البلدة القديمة.

وتشير الصحيفة إلى أن الحي المزمع إقامته سيقع خلف حدود 1967، وسيكون على بعد 1,5 كيلو متر من الضفة الغربية.

ودعا الوزير غالانت دول العالم للإسراع في عملية نقل سفارتهم إلى القدس المحتلة، قائلا"إن نقل سفارتهم إلى القدس عاصمتنا الخالدة هو الشيء الصحيح أسرعوا لأن أفضل مكان سيتم أخذه على الفور".