أمين عام الأمم المتحدة سيشارك في اليوم الختامي لمحادثات السلام اليمنية

القاهرة - (د ب أ):

يعتزم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المشاركة غدا الخميس في اليوم الختامي لمحادثات السلام التي تستضيفها السويد بين طرفي الصراع في اليمن وتهدف إلى إنهاء الأزمة التي قادت البلاد إلى حافة المجاعة.

وأفاد بيان صادر عن الأمم المتحدة بأن "الأمين العام سيعقد لقاءات مع وفدي الجانبين وسيلقي كلمة أمام الجلسة الختامية لهذه الجولة من المشاورات".

ويشارك وفدان يمثلان الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران في محادثات تنعقد في بلدة ريمبو شمال السويد منذ الخميس الماضي.

وكان وفدا الجانبين تبادلا أمس كشوفا بأسماء نحو 16 ألفا من الأسرى والمعتقلين من أجل تبادلهم بحلول 19 كانون ثان/يناير القادم.

إلا أنه لا تزال هناك خلافات بين الجانبين تتعلق بعمل مطار صنعاء والتهدئة في مدينة الحديدة الساحلية ورفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز جنوب غربي البلاد.