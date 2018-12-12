باكستان تحجب موقع "صوت أمريكا" وسط حملة قمع ضد النشطاء الحقوقيين

إسلام آباد - (د ب أ):

حجبت السلطات الباكستانية موقع "إذاعة صوت أمريكا" باللغة الاوردية وسط حملة قمع ضد النشطاء الشباب، الذين ينظمون مسيرات ضد انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان على أيدي الجيش ضد أقلية البشتون العرقية في البلاد.

وذكر مسؤول من هيئة الاتصالات الباكستانية طلب عدم الكشف عن هويته "حجبت السلطات الموقع الالكتروني لإذاعة صوت أمريكا".

ولم يكشف عن الأسباب وراء القرار.

جاءت تلك الخطوة بعد أيام من طلب متحدث باسم الجيش لوسائل الإعلام الباكستانية أن تقدم صورة إيجابية للبلاد، في بيان تم اعتباره جزءا من حملة قمع لحرية التعبير خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت إذاعة "صوت أمريكا" أنه تم حجب موقعها الالكتروني بسبب تغطيتها لحركة "حماية الباشتون" ،مضيفة أنه تم حجب خدمتها بلغة الباشتون لأشهر.

وتتهم الحركة الجيش بدعم المتشددين الإسلاميين وبأنه يقف وراء معظم عمليات الاختفاء القسرية للمواطنين.

وكانت باكستان قد أمرت في وقت سابق من هذا العام بوقف بث إذاعة "مشعل" التي تمولها الولايات المتحدة، قائلة إن تقاريرها تصور البلاد بأنها "معقل للإرهاب" وبأنها "دولة فاشلة".