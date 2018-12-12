وزيرة الأمني الداخلي الأمريكية تغادر القاهرة

كتب- طه عبيد:

غادرت كريستين نيلسون، وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، والوفد المرافق لها، مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء؛ عقب زيارة للبلاد استغرقت يومين، التقت خلالها بعدد كبير من المسئولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتنسيق مع مختلف السلطات والجهات لمكافحة الإرهاب والفساد .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن السلطات أنهت إجراءات سفر وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، والوفد المرافق لها على إحدى الطائرات الخاصة من استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في وداعهم عدد من المسئولين بالسفارة الأمريكية.

كانت الوزيرة أعلنت خلال لقائها بالفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إعادة استئناف خط الشحن الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية اعتبارًا من شهر يناير المقبل، كما أشادت بمستوى الإجراءات الأمنية المتميزة المطبقة بالمطارات المصرية خلال الفترة الماضية.