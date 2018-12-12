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    مقتل سائح فرنسي على يد شرطي بوسط بانكوك

    10:52 ص الأربعاء 12 ديسمبر 2018
    مقتل سائح فرنسي على يد شرطي بوسط بانكوك

    الشرطة التايلاندية

    بانكوك - (د ب أ):

    قالت الشرطة التايلاندية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن شرطيا تايلانديا في غير وقت خدمته قتل سائحا فرنسيا بوسط بانكوك في وقت مبكر من اليوم بعد خلاف بسبب سيدة.

    ويُتهم كانتابونج هوادسري وهو قائد مفرزة بشرطة لومبيني في بانكوك بإطلاق النار على ماليك جميل في رأسه. وقال رئيس شرطة الهجرة سوراشاتي هاكبارن إن جميل 35 عاما لقى حتفه على الفور.

    وأضاف سوراشاتي أن رجل الشرطة والسائح الفرنسي تشاجرا بسبب سيدة في حانة بمنطقة سياحية شهيرة في العاصمة، موضحا أن كانتابونج تتبع الرجل الفرنسي إلى مكان إقامته وأطلق النار عليه.

    وأوضح سوراشاتي أن كانتابونج قام بتسليم نفسه بعد ساعات من إطلاقه النار واعترف بارتكاب الجريمة، مشيرا إلى أن كانتابونج كان في غير وقت خدمته ولا يرتدي الزي الرسمي وقت وقوع الجريمة.

    وتقول الشرطة إن كانتابونج أدين بإطلاق النار على شخص ما منذ ستة أعوام، ولكن لم يتضح لماذا بقي في الخدمة.

    ويشار إلى أن تبادل إطلاق النار أمر شائع في بانكوك. ولكن في أكتوبر الماضي، لقى سائح هندي حتفه إثر تبادل عصابتين إطلاق النار في مركز تجاري في بانكوك.

    الشرطة التايلاندية بانكوك تايلاندا فرنسا جريمة قتل

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