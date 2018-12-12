الإفراج عن المديرة المالية لشركة هواوي بكفالة

(بي بي سي):

قضت محكمة كندية بإطلاق سراح منغ وان تشو، المديرة المالية لشركة هواوي لتكنولوجيا الاتصالات الصينية، بكفالة.

وتواجه منغ وان تشو، وهي ابنة مؤسس شركة هواوي، احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتزوير مرتبطة بانتهاك مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن أن يتدخل في القضية إذا كان ذلك سيساعد على تجنب التأثير سلبا على العلاقات الأمريكية الصينية.

وقال الرئيس الأمريكى "أي تصرف يفيد هذا البلد ، سوف أفعله".

وبلغت قيمة الكفالة التي حددها القاضي في محكمة في فانكوفر للإفراج المشروط عن وان تشو نحو 7.4 مليون دولار أمريكي.

وألقي القبض على وان تشو السبت في مطار فانكوفر بناء على طلب من السلطات الأمريكية، الأمر الذي أغضب الصين التي طالبت كندا بالإفراج عنها وهددتها بمواجهة عواقب وخيمة إذا لم تقم بذلك.

ويأتي اطلاق سراح منغ وان تشو بعد جلسة استماع استغرقت ثلاثة أيام في محكمة كندية بمدينة فانكوفر.

ونفت منغ (46 عاما) ارتكاب أي مخالفات وقالت إنها ستطعن في المزاعم.

من هي منغ وان تشو

التحقت منغ وان تشو، 46 عاما، بشركة هواوي بعمر مبكر منذ عام 1993 عندما بدأت حياتها المهنية في شركة والدها كموظفة استقبال.

وبعد نيلها شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في عام 1999، التحقت بقسم الخدمات المالية في الشركة.

وأصبحت المديرة المالية للشركة في عام 2011، ورقيت إلى منصب نائب رئيس الشركة قبل أشهر قليلة من اعتقالها.

ولم تكن صلات منغ بوالدها، رن تشينغفي، معروفة بشكل علني إلى ما قبل سنوات قليلة.

إذ استخدمت منغ، في ممارسة نادرة في الصين، لقبا من اسم عائلة أمها،منغ جون، وهي زوجة مؤسس هواوي الأولى.