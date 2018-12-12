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وزير الداخلية الفرنسي: 350 رجل أمن يبحثون عن مطلق النار في ستراسبورج

08:17 ص الأربعاء 12 ديسمبر 2018
وزير الداخلية الفرنسي: 350 رجل أمن يبحثون عن مطلق النار في ستراسبورج

حادث إطلاق النار في سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسب

باريس - (د ب أ):

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه ، اليوم الأربعاء، إن نحو 350 فرد أمن بينهم قوات خاصة من الشرطة والجيش مدعومين بمروحيتين ، يبحثون عن المشتبه به في حادث إطلاق النار في سوق لعيد الميلاد بمدينة ستراسبورج.

وأضاف أن المشتبه به معروف لدى الشرطة في جرائم غير إرهابية.

وأوضح أن الرجل أدين في وقت سابق بكل من فرنسا وألمانيا وقضى وقتا في السجن.

وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه هجوم ستراسبورج إطلاق النار

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