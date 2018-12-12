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فرنسا ترفع مستوى التأهب بعد إطلاق النار في ستراسبورج

08:15 ص الأربعاء 12 ديسمبر 2018
فرنسا ترفع مستوى التأهب بعد إطلاق النار في ستراسبورج

هجوم ستراسبورج

باريس - (د ب أ):

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه إن حكومة بلاده رفعت مستوى التأهب بعد إطلاق النار الذي وقع في سوق لعيد الميلاد بمينة ستراسبورج ليل الثلاثاء وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين .

وأضاف كاستانيه في مؤتمر صحفي: "قررت الحكومة الآن الانتقال إلى حالة تأهب لهجوم مع تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة على الحدود".

وأوضح أنه سيكون هناك تفتيش مكثف أيضا في جميع أسواق عيد الميلاد في فرنسا لمنع تكرار ذلك الهجوم.

وأعلن الوزير أن السلطات المحلية في ستراسبورج ستمنع المظاهرات من أجل إتاحة المجال لقوات الأمن لمطاردة المشتبه به في عملية إطلاق النار.

وقال إن جميع المدارس ستفتح اليوم الأربعاء، لكن لأولياء الأمور الحرية في الإبقاء عليهم بالمنازل إذا رغبوا في ذلك.

وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانيه هجوم ستراسبورج إطلاق النار

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