أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

مقتل 5 جراء انفجار بمخزن للألعاب النارية في المكسيك

03:22 ص الأربعاء 12 ديسمبر 2018
مقتل 5 جراء انفجار بمخزن للألعاب النارية في المكسيك

أرشيفية

مكسيكو ستي - (د ب أ):

لقي خمسة أشخاص حتفهم في المكسيك ، الثلاثاء، جراء اشتعال النار في كومة من الألعاب النارية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "روتاتيفو" أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة 55 شخصا آخرين، مضيفة أن هناك طفلين بين القتلى.

وتم تخزين الألعاب النارية ، التي بلغ عددها حوالي 1500 قطعة أمام كنيسة في تيكويسويابان بوسط المكسيك، وكان من المقرر استخدامها في احتفال ديني.

وتسبب الانفجار في تحطم نوافذ الكنيسة وألحق أضرارًا بالمباني المجاورة.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

انفجار مخزن ألعاب نارية المكسيك

الخبر التالى:

واشنطن تدعو حلفاءها إلى مكافحة ميليشيات إيران وداعش والقاعدة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان