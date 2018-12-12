أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة الخليجية منتدى إفريقيا 2018 الطقس الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

تحديد هوية منفذ هجوم ستراسبورغ.. والحادث "إرهابي"

01:52 ص الأربعاء 12 ديسمبر 2018
تحديد هوية منفذ هجوم ستراسبورغ.. والحادث "إرهابي"

هجوم ستراسبورغ

(مصراوي):

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، تحديد هوية مطلق النار في ستراسبورج، الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.

وأوضح الوزير، أن منفذ هجوم ستراسبورج عمره 29 عامًا، ومولود في فرنسا ومدرج على قوائم التطرف في البلاد، فيما أشارت النيابة العامة إلى أن الاعتداء "عمل إرهابي".

وذكرت مصادر أمنية لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه تم مداهمة منزل منفذ الهجوم في حي نودورف في ستراسبورغ صباحا في إطار تحقيق في وجود مخطط لتنفيذ عملية جنائية، وأسفرت عن اعتقال 3 اشخاص بالإضافة للعثور على المتفجرات.

من جانبها، كشف مصدر بقوات الأمن الفرنسية، أن الحادث وقع بالقرب من سوق لبيع مستلزمات عيد الميلاد في ستراسبورغ يجتذب ملايين السياح كل عام.

ووفقا لـ"فرانس برس"، تم إغلاق البرلمان الأوروبي، الذي يتخذ من ستراسبورج مقرا، بعد تقارير إطلاق النار مع عدم تمكن أعضاء البرلمان والموظفين والصحفيين من مغادرة المبنى.

والبرلمان في دورته العادية حاليا مع مئات من النواب الأوروبيين والمسؤولين، الذين يقومون بالزيارة الشهرية إلى ستراسبورج من بروكسل.

ويتزامن إطلاق النار مع تعرض قوات الأمن الفرنسية للضغوط بعد أكثر من 3 أسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة، وتم نشر نحو 90 ألف شرطي، السبت، في الجولة الرابعة من احتجاجات "السترات الصفراء".

ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات في عامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل.

وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير هجوم ستراسبورغ حادث ارهابي

الخبر التالى:

السجن لمديرين سابقين في "فورد" لإدانتهما بانتهاكات حقوقية في الأرجنتين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان