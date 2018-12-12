العالم في صور: الإرهاب يضرب فرنسا.. ووقفة تأييد لمدير هاواوي خارج المحكمة
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الثلاثاء، من إطلاق إرهابي النار على الناس في مدينة ستراسبورج، في فرنسا، ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 11 آخرين، ووقفة تأييد في كندا لمديرة هاواوي المالية منج وانز هو، أمام المحكمة.
الخبر التالى:فرنسا: ارتفاع عدد قتلى هجوم ستراسبورج إلى أربعة
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