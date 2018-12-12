ارتفاع عدد قتلى وجرحى هجوم ستراسبورج الفرنسية إلى 15.. ومحاصرة المنفذ

القاهرة - مصراوي:

تتبادل الشرطة الفرنسية الآن إطلاق النار مع منفذ هجوم ستراتسبورج، وذلك بعد محاصرته في أحد أحياء المدينة.

وارتفع عدد ضحايا الهجوم إلى 4 قتلى و11 مصابًا بينهم 7 في حالة حرجة.

وكانت الشرطة الفرنسية، أعلنت الثلاثاء، أن منفذ هجوم مدينة ستراسبورج أصيب في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن منفذ الهجوم ذكر عمره 29 عامًا ومولود في فرنسا.

وتابع البيان، أن منفذ الشرطة مُدرج بالفعل على قوائم التطرف في فرنسا.

من ناحية أخرى، صنفت النيابة العامة الفرنسية الهجوم على أنه عمل إرهابي، وفتحت نيابة مكافحة الإرهاب تحقيقا في هجوم ستراسبورج.

وتم إغلاق مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، عقب الهجوم.

وأعلنت السلطات الفرنسية، تشكيل فريق لمتابعة تطورات حادث ستراسبورج يضم وزيري الداخلية وشؤون الأمن. بينما أعلنت مستشفيات المدينة حالة الاستنفار القصوى.

وذكرت مراسلة "سكاي نيوز عربية" أن الشرطة الفرنسية داهمت منزل منفذ هجوم ستراسبورج صباح الثلاثاء على خلفية قضية أخرى وعثرت على قنابل.