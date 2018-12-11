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    بعد تحديد هوية المنفذ.. قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية تتابع هجوم ستراسبورج

    11:16 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    بعد تحديد هوية المنفذ.. قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية تتابع هجوم ستراسبورج

    أرشيفية

    كتب &ndash; مصراوي:

    أعلنت سلطات مكافحة الإرهاب الفرنسية، متابعة هجوم ستراسبورج، الذي أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 11 آخرين، بعد عملية إطلاق النار في المدينة.

    وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، أن منفذ هجوم ستراسبورج معروف للسلطات بسوابق إجرامية.

    فيما جرى إغلاق مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، عقب الهجوم.

    وأعلنت السلطات الفرنسية، تشكيل فريق لمتابعة تطورات حادث ستراسبورج يضم وزيري الداخلية وشؤون الأمن. بينما أعلنت مستشفيات المدينة حالة الاستنفار القصوى.

    مكافحة الإرهاب فرنسا هجوم ستراسبورج عملية إطلاق النار

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