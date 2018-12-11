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    الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 20 شخصًا في مواجهات مع الاحتلال برام الله

    10:41 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 20 شخصًا في مواجهات مع الاحتلال برام الله

    أرشيفية

    رام الله (أ ش أ)

    أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الطواقم الطبية تعاملت مع 20 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الإرسال في مدينة البيرة (وسط محافظة رام الله).

    وذكر الهلال الأحمر -في بيان الليلة الثلاثاء - أن الإصابات منها 6 بالرصاص المطاطي، و12 إصابة بالغاز.

    وأقامت قوات الاحتلال حواجز في حي المصايف الذي يبعد مئات الأمتار عن مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأوقفت المركبات المارة، ودققت في هويات المواطنين.

    من جانبه ذكر جيش الاحتلال أنه دفع بتعزيزات عسكرية من عدة فرق إلى وسط الضفة الغربية لزيادة الحراسة على الطرقات ومحيط المستوطنات، وأنه يواصل البحث عن الخلية التي نفذت عملية إطلاق النار قرب مستوطنة عوفرا.

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    الهلال الأحمر الفلسطيني الطواقم الطبية الاحتلال الإسرائيلي رام الله مدينة البيرة

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