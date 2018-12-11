بوتين "مندهش" من اضطهاد أمريكا للروسية المتهمة بالتجسس

موسكو (أ ش أ)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، عن دهشته حيال اضطهاد المواطنة الروسية ماريا بوتينا المحتجزة في الولايات المتحدة على خلفية اتهامات بالتجسس.

واستنكر بوتين الحكم الأمريكي في حق بوتينا متسائلا خلال جلسة للمجلس الرئاسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان لماذا يتم سجن بوتينا 15 عاما؟

وأضاف بوتين -حسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية- اليوم أنه بعد علمه ببوتينا سأل عنها أجهزة المخابرات الروسية ولم يعلموا عنها أي شيء مشيرا إلى أن المكان الوحيد الذي كانت معروفة فيه هو المجلس الاتحادي حيث عملت كنائبة لمسؤول هناك.