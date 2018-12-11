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    قرقاش: قطر تبحث عن صلح رغم استمرارها في التحريض

    10:30 م الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
    قرقاش: قطر تبحث عن صلح رغم استمرارها في التحريض

    أنور قرقاش

    أبو ظبي (أ ش أ)

    استغرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بحث قطر عن صلح رغم استمرارها في الأذى والتحريض.

    وقال قرقاش -في تغريدة على حسابه في (تويتر) طبقا لقناة العربية الإخبارية اليوم الثلاثاء- "اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار"، وتابع أن قطر في الآن ذاته تبحث عن صلح وصفه بـ"حب الخشوم".

    وأضاف أن هذا "الموقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجلّ همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مشاعاً لمؤامراته وأحلامه".

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    أنور قرقاش قطر الإمارات أبو ظبي

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