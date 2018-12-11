قتيل و6 مصابين في حادث إطلاق النار بستراسبورج

ستراسبورج (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن شخصًا لقي حتفه وأصيب ستة في إطلاق نار بأحد أسواق أعياد الميلاد بوسط مدينة ستراسبورج الفرنسية مساء اليوم الثلاثاء.

كانت مصادر الشرطة الفرنسية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن عدة أشخاص أصيبوا إثر إطلاق نار بوسط مدينة ستراسبورج الفرنسية.

وذكرت تقارير إعلامية تداولتها وسائل التواصل الإجتماعي أنه تم فرض طوق أمني على قطاع كبير من وسط المدينة.