يونسيف: أكثر من 150 ألف طفل عراقي غير مستعدين لاستقبال الشتاء

نيويورك (أ ش أ)

ذكرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 150 ألف طفل عراقي غير مستعدين لموجات البرد والصقيع المقبلة.

وقالت المنظمة - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - إن الفيضانات المدمرة بالعراق جعلت الشتاء هذا العام أكثر صعوبة للأطفال النازحين والمعرضين بشدة لانخفاض درجات الحرارة وأمراض الجهاز التنفسي، مؤكدة أنه لا ينبغي أن يتعرض أي طفل لمثل هذه المخاطر.

وأضافت أن الجهود جارية للعثور على العائلات التي تعيش في مناطق يصعب الوصول إليها من أجل تزويدهم بملابس الشتاء، معظمهم من العائلات الأيزيدية التي نزحت داخليا نتيجة أعمال العنف والحروب.

وكانت فيضانات قوية قد اجتاحت عدة مناطق بالعراق أدت إلى غرق عدد كبير من المنازل ومحاصرة مئات العائلات، كما أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص.