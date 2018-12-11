نادي الأسير الفلسطيني: إسرائيل تواصل شرعنة إجراءاتها العنصرية بحق الأسرى

رام الله (أ ش أ)

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن تصويت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" بأغلبية في القراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى من الإفراج المبكر (ثلثي المدة)، يأتي في إطار حالة ممنهجة تنفذها دولة الاحتلال، من خلال إقرار نصوص تشريعية عنصرية للانتقام من الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف فارس -في بيان صادر عن النادي اليوم الثلاثاء- أن هذه التشريعات تعطي انطباعا أن هذه الإجراءات لم تكن قائمة وبإقرارها كتشريعات ستكون بداية تطبيقها، علما بأن غالبية التشريعات العنصرية التي أقرها الاحتلال بحق الأسرى تحولت من إجراء قائم إلى تشريع، معتبرا أن الإيحاء بتطبيقه هو عملية تضليل.

وتابع فارس أن إسرائيل حرمت غالبية الأسرى الفلسطينيين من الاستفادة من الإجراء، حيث إن مئات من الأسرى المرضى ورغم محاولاتهم الاستفادة منه من خلال المتابعة القانونية، إلا أن سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عنهم بعد انقضاء ثلثي مدة محكوميتهم.

وكان "الكنيست" صوت بالقراءة الأولى وبأغلبية لمنع الإفراج المبكر عن أي أسير فلسطيني، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي أسير الاستفادة من هذا الإجراء بعد قضاء ثلثي مدة محكوميته.