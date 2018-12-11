رأس الخيمة تستعد لعرض غير مسبوق للألعاب النارية يحطم أرقاما قياسية

دبي - (د ب أ):

تستعد إمارة رأس الخيمة بالإمارات لإطلاق "عرض ضخم للألعاب النارية، يحطم أرقاما قياسية عالمية، خلال احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة".

وقالت اللجنة المنظمة للاحتفالات ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم الثلاثاء، إن الاستعدادات تجري الآن في مقر انطلاق العرض، في جزيرة المرجان، وهي جزيرة سياحية ترفيهية ببحر الخليج.

وذكرت شركة مرجان، المنظمة للحدث، أن العرض سيتضمن مفاجآت سوف تذهل الجمهور الذي يتوقع أن يتخطى عدده مئات الآلاف.

ولفتت الى أن الحفل سوف يسجل في موسوعة الأرقام القياسية (جينيس)، لما سوف يتضمنه من عروض هي الأضخم في العالم.

وكانت شركة "مرجان" قد نظمت العام الماضي، عرضا للألعاب النارية ونجح العرض في الحصول على لقب "أكبر ألعاب نارية هوائية على مستوى العالم وتمكن من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية".

وانقسم العرض إلى سبعة فصول، صاحبتها أنغام الموسيقى العالمية من تأليف 14 من أشهر الموسيقيين في العالم.

واستمر عرض رأس السنة الماضي لمدة 13 دقيقة، وتم إطلاق الألعاب النارية من 120 موقعاً، وحضره مئات الآلاف من المشاهدين من داخل الإمارات وخارجها.