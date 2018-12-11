"خاشقجي" و"ترامب" و"بوتين".. أبرز المرشحين لشخصية العام من مجلة "تايم"
كتب - هشام عبد الخالق:
أعلنت مجلة "التايم" الأمريكية عن قائمتها القصيرة المكونة من 10 شخصيات وحركات لاختيار لقب شخصية العام.
وتخلل القائمة 8 شخصيات أثرت في العالم خلال العام الجاري، بالإضافة إلى حركتين، وكان من أبرز الشخصيات الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ورؤساء الولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرهم.
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