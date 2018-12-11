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"خاشقجي" و"ترامب" و"بوتين".. أبرز المرشحين لشخصية العام من مجلة "تايم"

02:21 ص الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
"خاشقجي" و"ترامب" و"بوتين".. أبرز المرشحين لشخصية العام من مجلة "تايم"

جمال خاشقجي ودونالد ترامب وفلاديمير بوتين

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلنت مجلة "التايم" الأمريكية عن قائمتها القصيرة المكونة من 10 شخصيات وحركات لاختيار لقب شخصية العام.

وتخلل القائمة 8 شخصيات أثرت في العالم خلال العام الجاري، بالإضافة إلى حركتين، وكان من أبرز الشخصيات الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ورؤساء الولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرهم.

جمال خاشقجي دونالد ترامب فلاديمير بوتين مون جاي إن روبرت مولر ميجان ماركل ريان كوجلر مجلة تايم

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