"خاشقجي" و"ترامب" و"بوتين".. أبرز المرشحين لشخصية العام من مجلة "تايم"

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلنت مجلة "التايم" الأمريكية عن قائمتها القصيرة المكونة من 10 شخصيات وحركات لاختيار لقب شخصية العام.

وتخلل القائمة 8 شخصيات أثرت في العالم خلال العام الجاري، بالإضافة إلى حركتين، وكان من أبرز الشخصيات الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ورؤساء الولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرهم.