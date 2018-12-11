حول العالم في 24 ساعة: اقتحام الاحتلال لوكالة "وفا".. ومظاهرات "السترات الحمراء" في تونس

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، تأجيل تيريزا ماي للتصويت على (بريكست) في مجلس العموم، واقتحام سلطات الاحتلال لوكالة الأنباء الفلسطينية، وإطلاق حملة "السترات الحمراء" في تونس.