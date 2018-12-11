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حول العالم في 24 ساعة: اقتحام الاحتلال لوكالة "وفا".. ومظاهرات "السترات الحمراء" في تونس

01:00 ص الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: اقتحام الاحتلال لوكالة "وفا".. ومظاهرات "السترات الحمراء" في تونس

تيريزا ماي

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، تأجيل تيريزا ماي للتصويت على (بريكست) في مجلس العموم، واقتحام سلطات الاحتلال لوكالة الأنباء الفلسطينية، وإطلاق حملة "السترات الحمراء" في تونس.

وكالة وفا السترات الحمراء تيريزا ماي بريكست سلطات الاحتلال

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