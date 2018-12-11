أهم التصريحات في 24 ساعة: سنرفع الحد الأدنى للأجور
القاهرة – مصراوي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سلسلة إصلاحات اقتصادية بعد أسابيع من مظاهرات عنيفة لحركة السترات الصفراء، فيما صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيجري سلسلة اتصالات مع جهات عربية ودولية بعد اقتحامات متكررة للاحتلال الإسرائيلي لمدن فلسطينية، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه لا يوجد حتى اللحظة اتفاق واضح بشأن لقاء بين بوتين ونتنياهو.
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