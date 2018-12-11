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أهم التصريحات في 24 ساعة: سنرفع الحد الأدنى للأجور

12:34 ص الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: سنرفع الحد الأدنى للأجور

إيمانويل ماكرون

القاهرة – مصراوي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سلسلة إصلاحات اقتصادية بعد أسابيع من مظاهرات عنيفة لحركة السترات الصفراء، فيما صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيجري سلسلة اتصالات مع جهات عربية ودولية بعد اقتحامات متكررة للاحتلال الإسرائيلي لمدن فلسطينية، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه لا يوجد حتى اللحظة اتفاق واضح بشأن لقاء بين بوتين ونتنياهو.

إيمانويل ماكرون إصلاحات اقتصادية حركة السترات الصفراء محمود عباس الاحتلال الإسرائيلي

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