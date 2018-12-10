توسك يدعو إلى قمة أوروبية بشأن (بريكست).. ويؤكد: لا إعادة للتفاوض

بروكسل (د ب أ)

أعلن دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، عن عقد قمة للدول الـ27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس المقبل لبحث خروج بريطانيا من التكتل.

جاء ذلك وفقا لما كتبه توسك مساء اليوم الاثنين على تويتر وذلك في أعقاب إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من التكتل في البرلمان البريطاني "لأنه سيتم رفضه بفارق كبير من الأصوات ".

وكان رئيس المجلس الأوروبي أعلن في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض على اتفاق الخروج بما في ذلك ما تم الاتفاق عليه بشأن وضع الحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا، وأضاف :" لكننا مستعدون لمناقشة كيف يمكن إنجاز التصديق في بريطانيا".

وتابع توسك أنه سيتم أيضا مناقشة التحضيرات لخروج بريطاني بدون اتفاق نظرا لسرعة مرور الوقت، قبل الموعد المحدد للخروج في التاسع والعشرين من مارس المقبل.

يذكر ان ما تم الاتفاق عليه بخصوص وضع الحدود بين ايرلندا الشمالية وايرلندا، يُقْصَد به ضمان الإبقاء على الحدود بين الدولتين.

وأشار متحدث باسم توسك إلى الاتصال مع الجانب البريطاني ومناقشة ما سيتم عمله لاحقا، ولفت إلى أن توسك يجري مشاورات مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي بشأن الإعداد لقمة يوم الخميس المقبل.

وكان من المقرر عقد قمة أوروبية على أية حال يومي الخميس والجمعة المقبلين بحضور ماي، وفي أعقاب دعوة توسك سيعقد زعماء الدول الـ27 القمة.