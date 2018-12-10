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قوات الاحتلال تصيب عشرات الفلسطينيين وتعتقل طفلا في رام الله

09:04 م الإثنين 10 ديسمبر 2018
قوات الاحتلال تصيب عشرات الفلسطينيين وتعتقل طفلا في رام الله

أرشيفية

القاهرة - مصراوي:

أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين، ظهر الإثنين، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وبجروح بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت عند مدخل مدينة رام الله الشمالي والتي امتدت إلى داخل المدينة، وتحديدا في حي المصايف.

واعتقلت قوات الاحتلال، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، طفلا من موقع المواجهات واعتدت عليه بالضرب، واعتلت أسطح عدد من البنايات منها مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بينما قال شهود عيان إن قوات الاحتلال تمنع أهالي أطفال من الوصول لأبنائهم المقيمين في حضانة للأطفال بمنطقة المصايف.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منذ ساعات الصباح مدينة رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في عدد من الشوارع، وتقوم بين الفينة والأخرى باقتحام محلات تجارية، وتستولي على كاميرات المراقبة، وتفتش عددا من البنايات السكنية.

وأدى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت الكثيفة لإصابة سيارات بشكل مباشر وتضرر عدد منها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وفتشت عددا من منازل المواطنين واقتحمت بعض المؤسسات، وصادرت تسجيلات لكاميرات مراقبة في ظل اندلاع مواجهات بالمنطقة

قوات الاحتلال فلسطين غازمسيل للدموع مدينة رام الله

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