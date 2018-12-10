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بيسكوف: قرار كييف عدم تمديد اتفاقية الصداقة مع موسكو لا يصب في مصلحة أوكرانيا

09:02 م الإثنين 10 ديسمبر 2018
بيسكوف: قرار كييف عدم تمديد اتفاقية الصداقة مع موسكو لا يصب في مصلحة أوكرانيا

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف

موسكو (أ ش أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الإثنين، أن موسكو تأسف لقرار القيادة الأوكرانية عدم تمديد اتفاقية الصداقة والتعاون مع روسيا ويعتبرها خطوة ليست في مصلحة الشعب الأوكراني.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيسكوف قوله للصحفيين: "من الواضح أنه لا يمكن اعتبار هذه الخطوة في مصلحة الأوكرانيين. الأوكرانيون، الذين تربطنا بهم روابط القرابة وعلاقات الأخوة، بغض النظر عن أي شيء. وبالتالي من الممكن التعبير عن الأسف فيما يتعلق بحقيقة أن القيادة الأوكرانية قد تتخذ مثل هذه القرارات غير الحكيمة. قرارات، هي من وجهة نظرنا، مظهر من مظاهر عدم احترامها لشعبها ومصالحه".

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دميتري بيسكوف موسكو أوكرانيا روسيا اتفاقية الصداقة

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