الفائزون بنوبل 2018 يتسلمون جوائزهم اليوم في ذكرى رحيل ألفريد نوبل

ستوكهولم - (د ب أ):

يتسلم الفائزون بجوائز نوبل لعام 2018 جوائزهم في مراسم تجرى اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يتسلم الكونغولي دنيس موكويجي 63 عاما والناشطة الحقوقية العراقية نادية مراد 25 عاما جائزة نوبل للسلام اليوم.

وكانت لجنة الجائزة منحتهما الجائزة تكريما لجهودهما في "إنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والصراعات المسلحة".

وأمضى موكويجي فترة طويلة من حياته في مساعدة ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث عالج ودعم آلاف المرضى.

أما مراد فكانت من بين ما يقدر بثلاثة آلاف فتاة وامرأة إيزيدية تعرضن للاغتصاب، وأشكال أخرى من الإساءة على يد تنظيم داعش، ولكنها اضطلعت بدور للتعريف بالمعاناة التي تعرضت لها هي وغيرها.

ووفقا لوصية السويدي ألفريد نوبل، مخترع الديناميت، فإنه يتم تسليم جائزة السلام في العاصمة النرويجية أوسلو.

وفي وقت لاحق اليوم، سيتم تسليم جوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وكانت الأكاديمية السويدية أعلنت في مايو الماضي حجب جائزة نوبل في الأدب للعام الجاري بعد فضيحة جنسية.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة كل جائزة تقدر بتسعة ملايين كرونه (مليون دولار).

وعادة ما تقام مراسم تسليم الجوائز في العاشر من ديسمبر، في ذكرى رحيل نوبل.