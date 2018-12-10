توقف حركة القطارات في ألمانيا بسبب إضراب عمال السكك الحديدية

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) توقف حركة القطارات بين المدن والأقاليم صباح اليوم الاثنين، بسبب الإضراب التحذيري الذي دعت إليه نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل العام في ألمانيا (إي في جي).

وأوضحت الشركة أن هذا التوقف سيستمر حتى انتهاء الإضراب رسميًا في الساعة التاسعة صباحًا (التوقيت المحلي)، موضحة أن الإضراب سيتسبب في تأخر كبير في حركة القطارات طوال اليوم.

وأوصى متحدث باسم الشركة الركاب بشدة بإرجاء رحلاتهم إلى يوم غد الثلاثاء، موضحًا أن كافة التذاكر ستظل سارية، كما سيجري إلغاء إلزام الراكب بالصعود إلى قطارات محددة وفقًا للحجز حتى انتهاء يوم غد.

وأعلنت نقابة (إي في جي) أمس الأحد إضرابًا تحذيريًا للعاملين في (دويتشه بان) يوم الاثنين خلال الفترة من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة صباحًا.

ودعت النقابة إلى تنظيم الإضراب على مستوى ألمانيا في أعقاب قطع مفاوضات بشأن الأجور مع الشركة.

وذكرت النقابة أنها انسحبت من المفاوضات لأن عرض الأجور المقدم من "دويتشه بان" منخفض للغاية.

ووصفت "دويتشه بان" خطط الإضراب بأنها "تصعيد لا داع له على الإطلاق".

وقال رئيس الموارد البشرية في الشركة، مارتن زايلار، إن "مغادرة طاولة المفاوضات مع هذا العرض أمر غير مفهوم ويتسبب في إزعاج عملائنا دون داع في منتصف موسم عيد الميلاد (الكريسماس)".

وأوضحت "دويتشه بان" أن عرضها يشمل زيادة في الأجور بنسبة 51.1 % على مرحلتين، ومكافأة لمرة واحدة قدرها 500 يورو.

وأضافت الشركة أنه يمكن للعاملين استبدال زيادة المرحلة الثانية بزيادة عدد أيام العطلات.